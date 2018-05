I voli cancellati oggi all’aeroporto di Olbia.

Sono 12 i voli cancellati in arrivo o in partenza all’aeroporto di Olbia. Il martedì nero per il trasporto aereo si fa sentire anche in Sardegna a causa dello sciopero nazionale dei controllori di volo. In tutta l’isola sono 47 le tratte cancellate. A Olbia i disagi maggiori.

Non arriveranno oggi i voli della compagnia EasyJet da Parigi, Basilea, Venezia, Milano Malpensa, Bristol, Amsterdam, Londra. Salterà il collegamento operato da Eurowings con Stoccarda, il volo della Vueling che sarebbe dovuto arrivare da Barcellona. Brutte notizie anche per AirItaly: cancellato il Roma Fiumicino.

Di conseguenza non si partirà nemmeno per Parigi, Basilea, Venezia, Milano Malpensa, Bristol, Amsterdam e Londra con EasyJet. Per Stoccarda con Eurowings, per Barcellona con Iberia e Qatar Airways. Niente Roma Fiumicino con AirItaly. Disagi anche ad Alghero, dove sono saltati i collegamenti di Alitalia e Ryanair, e all’aeroporto di Cagliari.

