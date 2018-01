Un cane ferito è stato messo in salvo a Olbia.

Un cane meticcio di media taglia è stato messo in salvo oggi dai Vigili del Fuoco di Olbia. Il cane ferito è stato trovato sotto l’opera sostitutiva, nella rampa che la collega con il ponte di ferro. I Vigili del Fuoco sono purtroppo abituati a gestire situazioni difficili come queste.

Sul posto oltre i Vigili del Fuoco è presente anche la Polizia locale. Un brutto momento per il meticcio che sembra ferito ma non grave. Adesso le cure dei veterinari lo aiuteranno a riprendersi. Il cane verrà identificato se in possesso del microchip.

Il video: