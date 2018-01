Il provvedimento si è reso necessario a causa del ritrovamento di due ordigni bellici.

La Capitaneria di porto di Olbia ha emesso un’ordinanza di interdizione dello specchio di mare antistante la spiaggia di Pittulongu fino a Punta de su Filiu. Il provvedimento è stato adottato a causa del ritrovamento di due ordigni bellici che devono essere rimossi.

Nello specifico è stata interdetta la navigazione per un raggio di 200 metri. Inoltre, non sarà possibile praticare l’attività subacquea e diportistica per un raggio di 400 metri dal punto del ritrovamento. Potrà accedere allo specchio di mare interdetto solo il personale militare e quello autorizzato specificatamente dalla Capitaneria di porto. L’ordinanza, adottata per salvaguardare la pubblica incolumità, è in vigore dallo scorso 29 dicembre e lo rimarrà fino a bonifica avvenuta.