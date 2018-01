Traffico in tilt per l’intera mattinata.

Torna la pioggia, e il copione a Olbia si ripete come sempre: strade allagate, tombini che non riescono a smaltire l’acqua piovana, traffico in tilt. Per l’intera mattinata si sono registrati disagi alla viabilità, specialmente nei dintorni delle scuole.

Nelle ultime ore sono state moltissime le segnalazioni da parte dei residenti di Olbia. Molti accusano l’amministrazione comunale di non essere stata in grado di risolvere un problema ormai cronico, che in città si ripresenta puntualmente ogni volta che c’è un acquazzone. Come questa volta, con le strade trasformate in canali navigabili.