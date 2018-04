I controlli dei carabinieri durante la settimana.

La Compagnia carabinieri di Siniscola ha disposto un servizio straordinario per il controllo del territorio dispiegando molte pattuglie a vigilanza delle maggiori vie di comunicazione comprese tra San Teodoro, Budoni, Posada, Torpè e Siniscola. Durante un posto di blocco dove sono state convogliate le autovetture in transito sulla 131 dcn in direzione Siniscola, sono state controllate circa 250 autovetture e con a bordo quasi 350 persone, che he hanno trascorso il fine settimana lungo il litorale.

Durante questi controlli, 3 persone sono state denunciate dai carabinieri all’autorità giudiziaria per essere state trovate alla guida delle loro autovetture in stato di ebbrezza alcolica: per loro è scattato l’immediato ritiro della patente di guida, poiché sorprese con un tasso alcolemico ben al di sopra del limite consentito dalla legge, il più alto dei quali intorno ai 2,10 g/l.

Inoltre, un cittadino della provincia di Sassari e uno di San Teodoro sono stati sorpresi ingiustificatamente con dei coltelli con lama superiore ai 20 centimetri di lunghezza e sono stati per questo denunciati all’autorità giudiziaria per il reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Infine un siniscolese di 40 anni è stato denunciato poiché stava conducendo la sua autovettura senza aver mai conseguito la patente di guida, avendo commesso quest’infrazione già più volte: anche per lui scatteranno i capi di imputazione da parte dell’Autorità Giudiziaria.

