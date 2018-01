Richiesta di aiuto per la sorella Mihaela, sola e malata a Bucarest.

Dorina vive a Sant’Antonio di Gallura da anni, ma è nata a Bucarest, in Romania. La sua è una storia di sofferenza, che è stata raccontata dal quotidiano La Nuova Sardegna. I familiari di Dorina vivono ancora a Bucarest, compresa la sorella Mihaela, malata e senza più una casa dove abitare. Mihaela, infatti, sarebbe rimasta vittima di una vera e propria truffa da parte di personaggi senza scrupoli. Che l’avrebbero lasciata senza un soldo e senza una casa.

Solo che Dorina non la può aiutare. Non ha le possibilità economiche per farlo: lei è sposata con un operaio rimasto senza lavoro. Soldi non ce ne sono quasi nemmeno per tirare avanti a Sant’Antonio, figuriamoci per affrontare una battaglia legale a Bucarest, con l’obiettivo di riavere la casa.

Da qui l’idea di scrivere al presidente Mattarella, dopo che anche i carabinieri di Calangianus, ai quali si era rivolta, non hanno potuto aiutarla. Chiedendo aiuto anche al presidente, con l’obiettivo di mettere in moto la diplomazia internazionale, per vedere se Dorina e Mihaela possono riavere la loro casa di Bucarest, e l’assistenza di cui Mihaela ha bisogno.