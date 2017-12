Le telecamere non avrebbero ripreso la bravata.

Ieri sera in Piazza Faber a Tempio Pausania si è registrato l’ennesimo sconfortante atto ad opera di vandali. Il fatto che la città, grazie agli originalissimi addobbi, si presenti in grande spolvero, non ha frenato l’idiozia di alcuni balordi che hanno ben pensato di mettere a soqquadro alcuni degli angoli più belli del centro. Ieri sera è stata presa di mira l’installazione di alberi innevati di Piazza Faber (foto di Barbara Cossu) insieme ad una panchina in legno e pare che nessuna telecamera sia riuscita a riprendere i teppistelli.

Solo grazie al lavoro di alcuni volontari tutte le decorazioni sono state ripristinate. La città di Tempio sta vivendo, ormai da troppo tempo, situazioni simili dove piccoli gruppi di ragazzini, spesso minorenni, si trovano a danneggiare i beni della comunità. L’ultimo in ordine di tempo è stato il raid alla stazione ferroviaria che ha visto protagonisti, fra gli altri, due minorenni, fermati in seguito dai Carabinieri.