La situazione coronavirus ad Aggius.

Nuova comunicazione sulla situazione coronavirus ad Aggius che attualmente conta 5 persone positive, una in più rispetto all’ultimo aggiornamento datato 19 febbraio.

Scendono invece le persone in quarantena per aver avuto contatti con casi acclarati di positività, ora sono solo 2. “Continuiamo ad adottare atteggiamenti responsabili e il massimo rispetto delle regole per il contenimento della diffusione virale – commenta l’a ssessore igiene e sanità Anna Rita Orrù – . Ricordo che, qualora ve ne fosse bisogno, è sempre attivo l’ambulatorio comunale per l’esecuzione di tamponi antigienici rapidi, contattando il medico di base o direttamente la dottoressa Antonia Peru”.

