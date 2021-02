Forse non tutti sanno la zuppa gallurese ha un’imitatrice in Veneto

La zuppa gallurese in Veneto.

Forse non tutti sanno che potrebbe esserci un collegamento tra la “zuppa cuata” (zuppa nascosta), conosciuta come zuppa gallurese, con la sópa coàda (zuppa covata) del Veneto e precisamente della provincia di Treviso. Se si mettono in relazione i nomi di questi prelibati piatti paiono molto simili, ma ciò che sorprende di più è anche la somiglianza delle ricette.

L’unica differenza risiederebbe nel fatto che il brodo della tipica ricetta di Treviso non è di pecora, ma base di carne di piccion. Tuttavia, diversi studiosi, tra cui lo storico Giuseppe Maffioli, nel ricercare la fonte della zuppa trevigiana non esclude che i suoi natali si possano ritrovare nel percorso della pietanza tipica della Gallura. Di entrambe le pietanze non si hanno notizie certe o citazioni precise sulle loro origino. Qualche gastronomo riferisce che sia nata in Gallura, forse verso la fine del ‘700.

