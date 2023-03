Pasquetta coi Tazenda ad Aggius

Tante iniziative per la Pasquetta 2023 ad Aggius tra iniziative, mostre, artigianato buon cibo e la prima tappa del tour dei Tazenda. Pasquetta nel borgo è un progetto giunto alla quinta edizione che vede attiva la Pro Loco di Aggius con l’amministrazione comunale e diverse associazioni. Un evento che nel tempo è riuscito a crescere in maniera esponenziale con una presenza importante di visitatori. E che propone ancora una volta una serie di momenti che pongono al centro il valore delle tradizioni, l’ospitalità e il rispetto del territorio.

Il programma, così come ha preso forma in questi ultimi anni, prevede percorsi trekking per conoscere il patrimonio ambientale e paesaggistico; visite guidate alla scoperta del sistema museale di Aggius (il museo etnografico Meoc e il museo del Banditismo). E del centro storico, diventato negli anni un museo di arte contemporanea a cielo aperto, AAAperto, a cura della cooperativa Agios. Performances live per le vie del borgo con la Uglienga Street Band e con il concerto dei Tazenda, prima tappa che apre il tour del 2023 del noto gruppo isolano.

Durante la manifestazione saranno presenti stand per la vendita ed esposizione di prodotti artigianali,. M anche punti di ristoro con piatti tipici, carni alla brace, bevande e menù della tradizione gallurese. Tutto a cura della Pro Loco e delle strutture ricettive presenti nel territorio.

Il programma della Pasquetta ad Aggius

9.30: percorsi trekking lungo sentieri montuosi e itinerari immersi nel verde e Monti Fraili in notturna, escursioni a numero chiuso a cura di Tore Addis (cell. +393481004350)

10.30: visite guidate alla scoperta del sistema museale di Aggius: il museo etnografico Meoc e il museo del Banditismo; visita del centro storico, AAAperto, a cura della cooperativa Agios (per info 079621029)

10.30, Via Roma: Mercatino dell’artigianato e produzioni locali. Frittelle lunghe del maestro Paolo Sanna.

13: (a pranzo nel borgo) punti di ristoro con piatti tipici, carni alla brace, bevande e menù della tradizione gallurese, a cura della Proloco e delle strutture ricettive.

15, Parco Alvinu: Pony Games, Giochi equestri per bambin e battesimo della sella, a cura de “La casa del colle”.

dalle 15: performance live itinerante della Uglienga Street Band e nella piazza della chiesa di Santa Vittoria

16:30: concerto dei Tazenda

18: Musica live della Folkey Monkey Band.

