Avvistamenti Ufo, nella top ten c’è anche una località in Sardegna

Una località in Sardegna per avvistamenti UFO.

C’è una località in Sardegna nella top10 delle località in Italia per durata degli avvistamenti UFO. A Cala Gonone, nel comune di Dorgali, c’è stato un avvistamento lungo ben 17 minuti. Il luogo è settimo su 11 comuni dove si è verificato il fenomeno.

Cala Gonone, tuttavia, non compare tra i luoghi per numero di avvistamenti e nessuna località in Sardegna appare in classifica. Ciò nonostante i parecchi avvistamenti che tra la Gallura e altri comuni si sono verificati nel corso dell’anno. A dominare la classifica c’è infatti Roma, per numero di oggetti volanti visti, mentre a Napoli un avvistamento è durato circa 50 minuti.

Cala Gonone infatti compare in posizione intermedia. La durata più fugace si è verificata a Livorno con soli 10 minuti. A livello europeo, l’Italia è soltanto ottava su 10 paesi, per numero di UFO visti in totale 74. Un gap incolmabile con la Gran Bretagna, che ha visto ben 3.146 oggetti volanti nel 2022.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui