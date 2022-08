“Da 60 anni senza fogna”. Gabinetto in strada ad Aglientu per protesta

Il significato dell’installazione poi rimossa.

Nel villaggio di Portobello è apparso un gabinetto. Non è un rifiuto, ma la protesta di alcuni condomini, che si firmano Guerrilla art, i quali hanno deciso di creare un’installazione composta da un gabinetto e delle tubature, che riporta la scritta “60 anni senza fogna”.

Nel villaggio di Portobello ad Aglientu, dove sono presenti numerose ed eleganti ville sul mare, mancano le fogne da 60 anni. Una situazione paradossale che crea non pochi disagi a ben 350 abitazioni, che si vedono impossibilitate a smaltire le acque reflue.

In 60 anni, infatti, le esigenze sono cambiate e le abitazioni a Portobello sono triplicate rendendo necessaria la costruzione di un’infrastruttura fognaria, che ancora non esiste. Per questo sui social è nata una protesta singolare.

La protesta pacifica, però, non è piaciuta a qualcuno, tanto che è già stata rimossa. Non si sa chi non ha gradito l’ironica scultura nel condominio di Portobello, ma è chiaro che sia riuscita a far arrivare il messaggio. Le foto sono tuttavia ancora presenti sui social e le polemiche non hanno intenzione di placarsi.