Nuova iniziativa organizzata da Avis e Olbia Arena.

A Olbia è emergenza sangue e gli ospedali, in questi giorni, stanno rimandando parecchi interventi a causa di questa carenza. Così Avis Olbia, con l’Olbia Arena, visto il successo delle iniziative con il Red Valley, ha deciso di organizzare due giornate speciali di donazioni.

Si terranno sabato 20 agosto al centro trasfusionale dell’ospedale Giovanni Paolo II e martedì 23 agosto in viale Aldo Moro presso l’autoemoteca. Chi si presenterà per donare il sangue in queste due giornate verrà omaggiato di un biglietto gratuito per concerto di Elisa che si terrà ad Olbia il 27 Agosto presso l’Olbia Arena.

“L’Avis Olbia, in assenza di medici e disponibilità di autoemoteca, deve inventarsi ogni cosa per tamponare l’emergenza e rispondere alla crescente necessità di sangue da parte di talassemici e Ospedali – dichiara il presidente Gavino Murrighile -. Le due giornate straordinarie sono state rese possibili grazie alla partnership di Olbia Arena e dell’assessore Marco Balata che si sono adoperati per favorire questa soluzione di fantasia. Un ringraziamento speciale vada ad Elisa, sempre sensibile ai temi etici e che ha sposato la nostra causa in toto, mettendo a disposizione gratuitamente un numero di biglietti pari ai donatori che si presenteranno per il nobile gesto della donazione. Le vendite dell’evento vanno a gonfie vele e il privarsi di un numero importante di tagliandi è, ancor più, un segno di grande umanità che la comunità gallurese apprezza particolarmente. Un motivo in più per accorrere numerosi ad applaudire questa grande artista, ma soprattutto grande donna.“