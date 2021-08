Gli appuntamenti cinematografici con i registi sardi ad Aglientu.

La Fondazione Sardegna Film Commission in collaborazione con l’amministrazione Comunale di Aglientu, presentano nell’ambito del progetto Cinema sotto le stelle e Aglientu proiezioni per l’ambiente,

“Visioni made in Sardegna ” e “Visioni green” che riguarderanno la proiezione di film e cortometraggi di registi sardi, incentrate anche su tematiche ambientali. Un progetto molto interessante che si basa sulla tutela del patrimonio ambientale, culturale e linguistico.

Le proiezioni si svolgeranno tutti i martedì del mese di agosto nella piazza Sclavo del centro abitato di Aglientu. La seconda edizione del cinema ambientale Aglientu proiezioni per l’ambiente, verrà realizzato nei giorni 18 e 19 agosto rispettivamente presso piazza Sirenella a Rena Majore e la piazzetta di Vignola mare.

“L’intera amministrazione è felicissima di questa sinergia con Film Commission – ha detto il sindaco Antonio Tirotto -, nata peraltro in occasione delle riprese del film Disney che si sono svolte nel nostro territorio. Durante le riunioni, non solo si è parlato del film, ma si è parlato anche di progetti futuri. C’è una visione comune che ci ha portato ad iniziare questo percorso. L’intento comune è quello di far conoscere ai cittadini, soprattutto ai più piccoli, quello che è il mondo del cinema, tutto quello che è legato alla tematica storica e culturale della Sardegna e all’ambiente”.

