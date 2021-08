Ancora degrado nella frazione di Olbia Murta Maria.

Non c’è pace per la frazione di Olbia Murta Maria. Ancora una volta i residenti segnalano le condizioni di abbandono delle vie, tra spazzatura e strade dissestate.

I problemi più evidenti sono in via dei Gladioli, la strada che conduce alla spiaggia di Marina Maria che non ha nemmeno un asfalto. Là sono presenti numerose villette, ma mancano i servizi e la carreggiata è impraticabile tra buche e mancanza di segnaletica.

Nella via, inoltre, sono stati segnalati numerosi parcheggi selvaggi sugli specchi acqua antistanti, da parte dei fruitori della spiaggia. “Non parliamo poi del pontile sotto le dune di sabbia – ha denunciato un residente – e per finire parcheggio fronte pontile con un via via di macchine. In via dei Gladioli tuttora manca la luce e asfalto in alcune vie”.

