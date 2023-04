Giornalisti derubati ad Aglientu, la refurtiva era a Sassari

Furto in spiaggia ai danni di un gruppo di giornalisti svizzeri ad Aglientu, la polizia ha recuperato la refurtiva a Sassari. Nell’auto avevano attrezzature tecnologiche per un valore di 15mila euro. Tra cui computer con software costosi e il materiale raccolto in un anno di lavoro in Sardegna. La Squadra mobile della Questura di Sassari è riuscita a ritrovare i prodotti trafugati e i presunti responsabili del colpo.

Era il 18 marzo quando i giornalisti svizzeri si trovavano in spiaggia ad Aglientu. I malviventi avevano forzato la loro auto e portato via un bel bottino. “I turisti sono stati derubati di diverse apparecchiature elettroniche – spiegano dalla Questura di Sassari -. Tra cui computer, iPad, console Nintendo, fotocamere, indumenti, orologi, Apple Watch e altro. Per un valore economico di oltre 15.000 euro”.

Le indagini della Squadra mobile sono partite dalla geolocalizzazione di alcuni device rubati e hanno scoperto che si trovavano a Sassari. La polizia ha ricostruito tutto il tragitto fatto dai ladri, dalla spiaggia di Aglientu fino alla zona industriale di Sassari. Il segnale ha dimostrato che stavano circolando in strade dove ci sono diversi negozi per la riparazione di telefonini. Con l’intento probabile di far sbloccare le apparecchiature.

“A seguito delle decine di verifiche effettuate in luoghi reputati “idonei” e passando minuziosamente al setaccio tutte le informazioni nel frattempo apprese – spiegano dalla Questura -. Gli operatori della Squadra mobile, in brevissimo tempo, hanno identificato l’autovettura e i presunti ladri, oltre che aver recuperato la maggior parte della refurtiva”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui