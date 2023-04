Gli affitti a Olbia sono troppo cari, cresce la corsa all’acquisto della casa

L’aumento della domanda per l’acquisto della casa a Olbia.

Nonostante Olbia sia una delle città più care per la casa, la domanda immobiliare continua a crescere. Stando dall’ultima analisi elaborata da Tecnocasa, la città gallurese, nel mese di gennaio 2023, ha visto un incremento di persone interessate a investire sull’acquisto di una casa.

La richiesta delle case

Olbia, infatti, è tra i Comuni nell’Isola che ha visto un incremento della domanda, soprattutto per i trilocali (56,9%), seguito dai bilocali (32,9%). Meno appeal riscuotono le case di dimensioni più grandi, probabilmente per gli alti costi o per la crescita delle famiglie single o con pochi figli. Infatti, a Olbia, la domanda immobiliare di quadrilocali ha interessato solo il 7,1% delle persone. Ancora meno per le case a 5 locali, richieste solo dallo 0,6% delle persone. In città è altrettanto bassa la richiesta di monolocali, che si ferma solo al 2,5%.

Nella città gallurese, a gennaio del 2023, i clienti si sono interessati verso case medio-piccole e questo dato è maggiore rispetto a città come Cagliari e Sassari. Nei due capoluoghi di provincia la domanda è sensibilmente più alta per i quadrilocali (Cagliari= 21,9% e Sassari=20,9%). Tuttavia, la domanda per i trilocali e i bilocali è maggiore anche nelle due città.

Dopo il picco raggiunto nell’autunno del 2022, il valore delle case a Olbia è diminuito leggermente. Tuttavia, nel mese di marzo 2023 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media 3.126 euro al metro quadro, con un aumento del 5,11% rispetto a marzo 2022 (2.974 euro/m²). Gli affitti, invece, hanno visto una crescita maggiore e questo forse ha spinto la corsa agli acquisti. A marzo 2023, infatti, per gli immobili residenziali in affitto a Olbia sono stati richiesti in media 20,94 euro al mese per metro quadro, con un aumento del 10,85% rispetto a marzo 2022. Un report di Idealista aveva infatti classificato Olbia tra le città più care in Italia per quanto riguarda gli affitti delle abitazioni.

ANALISI DELLA DOMANDA – Gennaio 2023 CITTA’ Monolocali 2 locali 3 locali 4 locali 5 locali CAGLIARI 2,5% 23,5% 49,8% 21,9% 2,3% OLBIA 2,5% 32,9% 56,9% 7,1% 0,6% SASSARI 1,8% 18,1% 57,9% 20,9% 1,3% TORTOLI’ 1,2% 27,4% 61,3% 10,1% 0,0% Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa

