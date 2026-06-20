I lavori di Abbanoa a Santa Teresa Gallura.

È previsto per giovedì 25 giugno un intervento di manutenzione programmata sulla condotta adduttrice da parte dei tecnici di Abbanoa, in località Saltara Lu Banconi Sabetta, nel territorio comunale di Santa Teresa Gallura. Le operazioni, secondo quanto comunicato, prenderanno avvio alle 6 del mattino e si protrarranno fino alle 22, salvo eventuali conclusioni anticipate dei lavori. Per consentire lo svolgimento dell’intervento sarà necessario interrompere temporaneamente il funzionamento della condotta e sospendere l’approvvigionamento idrico verso il serbatoio che serve la frazione di San Pasquale.

La distribuzione dell’acqua verrà comunque assicurata attraverso le riserve accumulate all’interno dello stesso impianto. Tuttavia, nel caso in cui tali scorte dovessero esaurirsi prima del termine delle operazioni, potranno verificarsi riduzioni di pressione e interruzioni momentanee del servizio nella località interessata, con possibili disagi più evidenti nelle aree situate a quota più elevata.

Il ripristino dell’erogazione a regime è previsto al termine dell’intervento, una volta completate tutte le fasi operative. I tecnici del gestore hanno indicato che verranno adottate misure per limitare la durata dell’interruzione e, se le condizioni lo consentiranno, anticipare la riattivazione del servizio rispetto all’orario stimato. Al momento della ripresa del flusso idrico non si esclude la possibilità che l’acqua presenti una temporanea torbidità, fenomeno riconducibile alle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni. Eventuali anomalie o disservizi potranno essere segnalati al servizio guasti di Abbanoa, attivo 24 ore su 24, tramite il numero verde 800/022040.

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