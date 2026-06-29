Salmo annuncia il primo ospite: Gabry Ponte al Lebonski Park

Il 25 luglio al Lebonski Park di Arzachena ci sarà anche Gabry Ponte

Gabry Ponte ha fatto ballare lo stadio San Siro di Milano, ma la festa continua perché farà altrettanto anche al Lebonski Park di Arzachena. Il dj degli Eiffel 65 ha infiammato la Scala del calcio coi suoi più grandi successi, ma c’è stato spazio anche per le ultime uscite e per gli ospiti con cui sta condividendo queste esperienze. Sul palco è salito anche Jovanotti, che da pochissimi giorni ha pubblicato “DNA” assieme al dj-producer torinese. La folla di San Siro ha potuto applaudire anche un’altra guest star, a un mese dall’uscita del loro “Tik Tak” Gabry Ponte ha ospitato anche Salmo. Questa accoppiata è stata la scusa per dare una notizia ai fan di entrambi gli artisti: “Gabry Ponte primo ospite di Lebonski Park, 25 luglio ad Arzachena”.

Arzachena, dal 25 luglio

A meno di un mese dall’accensione del grande parco giochi di Salmo alle porte di Arzachena arriva il primo nome di chi lo accompagnerà. Dopo l’esperienza dell’anno scorso a Milano, il 25 luglio ci sarà l’inaugurazione del Lebonski Park nell’area dell’ex galoppatoio. Salmo sarà il padrone di casa e Gabry Ponte il primo nome annunciato di chi dovrà festeggiare al suo fianco. Lo spazio sarà diviso tra un’area per i concerti da 15mila posti, il parco divertimenti, un’area sportiva e un’altra per fiere ed eventi. Per quest’anno ci sarà un mese di apertura, ma l’idea di Maurizio e Sebastiano Pisciottu e del sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, è che diventi uno spazio da sfruttare con eventi e fiere anche in primavera e autunno.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui