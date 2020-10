L’incidente avvenuto ad Alà dei Sardi.

Sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti, in serata, il giovane di 19 anni, B.D., ricoverato all’ospedale di Nuoro dopo il brutto incidente avvenuto nella notte sulla strada di Alà dei Sardi.

Il giovane era il passeggero (e non il conducente come si era appreso in un primo momento) ed è stato sbalzato dal veicolo facendo un volo di 20 metri. A guidare l’auto, un amico, S.G., 24 anni, che ha riportato un brutto trauma cranico. Entrambi i giovani, fortunatamente, non sono in pericolo di vita.

