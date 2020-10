Salta l’appuntamento a Olbia del mondiale di Aquabike.

Aquabike Promotion, promotore e organizzatore del Campionato Mondiale annuncia che il Gran Premio d’Italia, in programma a Olbia dal 30 ottobre al 1 novembre, è stato posticipato a Aprile 2021.

“Considerando il clima di insicurezza che stanno affrontando in Italia e nel mondo a causa dell’aumento dei casi di coronavirus – affermano gli Organizzatori Locali ASD Aquabike Olbia – preferiamo posticipare il Gran Premio al prossimo anno, nel fine settimana dal 30 aprile 30 al 2 maggio. La gara di Olbia ha sempre attirato nell’isola migliaia di turisti e, poiché la salute di tutte le persone è la nostra prima preoccupazione, non siamo disposti a rischiare l’incolumità di nessuno con questo evento ”.

Nel rispetto dei lavori in corso per ridurre la diffusione del virus Aquabike Promotion ha quindi deciso di annullare le restanti gare in programma nel 2020, pertanto i risultati ottenuti al GP del Kuwait contano come classifica finale del Campionato del Mondo 2020 e assegna i titoli mondiali. Per quanto riguarda il prossimo anno, Aquabike Promotion sta già pianificando di iniziare in sicurezza la stagione del campionato 2021 con l’aggiunta di nuove sedi.

