Il calendario delle vaccinazioni ad Arzachena.

Prosegue la campagna di vaccinazioni contro il Covid ad Arzachena con la somministrazione delle dosi per gli over 70.

Mercoledì 14 e giovedì 15 aprile saranno coinvolte oltre 1.300 persone in questa fase che prevede la somministrazione del vaccino Astrazeneca per i nati dal 1942 al 1951 (over 70) non rientranti nelle cosiddette categorie fragili, ovvero quelle individuate dal Ministero della Salute. Le vaccinazioni per queste particolari categorie verranno programmate non appena la Ats comunicherà la disponibilità di altri sieri.

Per aderire alla campagna vaccinale basterà presentarsi presso la tensostruttura allestita nel parcheggio della palestra comunale in località Corracilvuna nel giorno e nell’orario corrispondente al proprio anno di nascita. Portare con sè i moduli per il consenso informato già compilati e un documento di identità. I moduli verranno consegnati casa per casa il 12 e il 13 aprile dai volontari della protezione civile e dai Barracelli oppure si può trovare sul sito del Comune.

Dopo la vaccinazione è necessaria un’attesa di 15 minuti nell’apposita area per monitorare l’eventuale insorgere di reazioni avverse immediate.

