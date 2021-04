Il necrologio per il principe Filippo.

Un manifesto funebre dedicato al principe Filippo, consorte della regina Elisabetta II del Regno Unito. Se stessimo parlando di Londra o del più piccolo centro del Regno Unito non farebbe notizia. Invece è accaduto a Nuchis, piccola frazione di Tempio Pausania.

“Gli amici di Nuchis profondamente commossi e addolorati, si uniscono al dolore di Elisabetta e dei familiari tutti, per la dolorosa scomparsa del caro e indimenticabile amico Filippo Duca di Edimburgo”, sta scritto sul necrologio.

Ignoto il committente, ignoti i motivi. O meglio, come in tutti i piccoli paesi si fanno ipotesi su chi sia o siano gli “amici di Nuchis”, ma, come sempre in questi casi, nessuna certezza. Così come non vi è certezza se si tratti di sincero cordoglio o di una goliardata.

Non è infatti il primo manifesto funebre comparso a Nuchis dedicato a un personaggio famoso scomparso. Lo scorso novembre, infatti, era già comparso sui muri del paese un manifesto simile dedicato a Diego Armando Maradona. Nell’uno o nell’altro caso, la foto del necrologio, intanto, sta ormai facendo il giro delle chat di mezza Sardegna.

(Visited 1.153 times, 1.153 visits today)