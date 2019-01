Gli eventi per la Befana ad Arzachena.

C’è festa sabato 5 gennaio a Porto Cervo. Il Consorzio Costa Smeralda, insieme a Esmeralda Bazar di Marco Calatri e all’associazione Li Montimulesi, organizza una giornata di intrattenimento in riva al mare con fate e gnomi, degustazioni di pietanze dolci e salate e uno scenografico arrivo della Befana nel Sottopiazza. In agenda anche tante sorprese all’insegna della moda più esclusiva. Il ricavato delle offerte sarà devoluto in beneficenza. Appuntamento dalle 12 alle 18.

Domenica 6 gennaio i festeggiamenti per la chiusura del calendario “Da Natali a Li Tre Re” si terranno nel centro storico di Arzachena.

Ecco il programma:

– ore 16.30 “Sfida la Befana”, giochi e animazione per bambini in piazza Risorgimento.

– ore 19.30 concerto “Ensemble di Ottoni e organo” organizzato dall’accademia Bernardo De Muro di Tempio a cui seguirà il falò con castagnata in piazza Pio XII (chiesa nuova) e la premiazione della rassegna dei presepi organizzata dalla Pro Loco.

