Il volo ha ritardato la partenza per Milano.

L’Italia è stretta nella morsa del gelo e a risentirne sono anche i voli in partenza dall’aeroporto di Olbia. Il volo per Milano Linate, la cui partenza era prevista per le 7,10 di questa mattina, ha dovuto ritardare il decollo, a quanto pare, per la presenza di brina sulle ali. Una volta accertato che ci fossero tutte le condizioni di sicurezza il volo è partito alle 8,20, portando oltre un ora di ritardo.

