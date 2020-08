I casi di coronavirus ad Arzachena.

È una conta che non si vorrebbe fare, ma purtroppo occorre. Tanto più per rispondere alla promessa di trasparenza e chiarezza che l’amministrazione comunale di Arzachena ha fatto dallo scoppio della pandemia. È lo stesso sindaco Roberto Ragnedda ad aggiornare sui casi di coronavirus presenti nel territorio.

Sono undici in totale, ma di questi, quattro erano su uno yacht, che ha da poco lasciato le acque prospicienti la Costa Smeralda. Dei 7 rimanenti risultati positivi al tampone, uno è stato autorizzato dall’Ars a spostarsi altrove. Ci sono anche dieci persone in quarantena precauzionale e nel frattempo proseguono le attività di monitoraggio.

“Si stanno facendo i tamponi per andare ad accertare ulteriori eventuali casi di Covid 19 – dice Ragnedda -. È una situazione nuova, che potevamo prevedere”. L’invito è sempre il solito: continuare a rispettare le misure di sicurezza, indossare le mascherine, evitare assembramenti, disinfettarsi le mani, evitare i contatti per “finire questa estate all’insegna della sicurezza e del divertimento, perchè le due cose non sono incompatibili”.

