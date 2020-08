La nuova decisione a La Maddalena.

Obbligo di mascherina dalle 9 alle 14 in centro a La Maddalena, nelle vie e negli slarghi come Cala Gavetta, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Garibaldi ed il lungomare. Sempre facendo riferimento alla regola generale che le prevede nel caso d’impossibilità di garantire il distanziamento.

Una decisione che si aggiunge a quella del governo, che le ha previste dalle 18 alle 6 di mattina e che le introduce così, di fatto, per quasi tutto il giorno in alcune parti dell’isola. Il sindaco Luca Montella affronta con vigore il possibile ritorno dell’emergenza coronavirus. Dopo il palesarsi dei nuovi casi nell’arcipelago, ha previsto misure più stringenti per il territorio.

Nella stessa ordinanza il sindaco, come già fatto ad Arzachena, ha messo un limite anche alla musica dei locali la sera. Dalle 24 stop agli impianti verso l’esterno e dall’una anche all’interno. Montella raccomanda, ancora una volta, il divieto di assembramenti di qualsiasi genere, la cura dell’igiene personale ed il distanziamento interpersonale.

(Visited 115 times, 115 visits today)