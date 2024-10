Oltre 5 chili di droga in casa a Cannigione, un arresto e una denuncia

Un arresto e una denuncia a Cannigione.

I poliziotti del Commissariato di Porto Cervo hanno arrestato un uomo, a Cannigione, accusato di spaccio, dopo aver rinvenuto presso la sua abitazione un considerevole quantitativo di droga. Sono stati sequestrati circa 5 chili di marijuana, 15 grammi di cocaina, 22 grammi di ketamina, insieme a 50 grammi di sostanze da taglio, materiali per il confezionamento e 600 euro in contanti.

L’uomo, identificato come il responsabile dello stoccaggio e distribuzione delle sostanze, destinate al consumo locale, è stato trasferito presso gli uffici di Polizia per le formalità di rito. Successivamente, è stato condotto al carcere di Sassari, dove resterà in attesa di ulteriori provvedimenti.

