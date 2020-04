L’ordinanza in vigore da domani.

Ad Arzachena riaprono i cimitero della città e di Santa Teresina. Il sindaco Roberto Ragnedda ha emanato un’ordinanza per la riapertura dei cimiteri comunali da giovedì 30 aprile 2020 con nuove regole per il numero di ingressi e il distanziamento tra le persone all’interno delle strutture.

L’accesso è consentito nei cimiteri comunali di Arzachena e Santa Teresina ad eccezione dei giorni festivi dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 12, mentre il martedì e il giovedì si potrà accedere anche il pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18.

Per il cimitero di Arzachena sarà consentito l’accesso per un numero massimo contemporaneo di 50 persone, mentre per Santa Teresina potranno esserci al massimo 20 persone in contemporanea . Restano comunque valide le regole di distanziamento sociale di almeno un metro, il divieto di assembramento e l’obbligo di dispositivi di protezione individuale per entrare in cimitero.

(Visited 271 times, 276 visits today)