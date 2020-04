Consulenze e visite.

Consulenze specialistiche telefoniche, ma anche ecografie ostetriche: è questa l’attività al tempo del coronavirus garantita dal consultorio familiare del distretto di Tempio Pausania, dove i professionisti si sono riorganizzati all’indomani dell’emergenza per garantire assistenza alle donne e ai nei genitori del Nord Sardegna.

Sono numerosi i dubbi delle coppie al momento dell’arrivo del primo figlio, ma anche paure su futuro, sull’emergenza in corso e sulle possibili ricadute sullo stato di salute del piccolino. A queste perplessità e a tante altre, danno risposte gli specialisti del consultorio familiare di Tempio Pausania, disponibili per la popolazione ai seguenti contatti telefonici:



– Ginecologo e ostetriche

Garantiscono visite ed ecografie della gravidanza, consulenze ostetriche e ginecologiche e di allattamento al seno

TEL. 079/678330



– Pediatra

Consulenza pediatrica telefonica

TEL. 079/678214



– Psicologa

Sportello telefonico psicologico per la gestione dell’ansia e di prevenzione della depressione post partum

TEL. 079/678250



– Assistente sociale

Sportello telefonico sociale: informazioni per il sostegno alla famiglia e alla genitorialità

TEL:079/678302

