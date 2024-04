Arzachena non dimentica Fulvio e Carlo a cinquant’anni dall’incidente mortale

La tragica scomparsa di Fulvio Quintini e Giancarlo Fresi.

Sono trascorsi 50 anni dalla scomparsa di due giovanissime vite di Arzachena, Fulvio Quintini e Giancarlo Fresi. Avevano soltanto 17 anni, un’età che anche negli anni ’70 era dettata da spensieratezza. Per questo motivo la loro morte tragica, in un grave incidente stradale, ha segnato tutta la Gallura, che ancora oggi ricorda quella terribile data: 9 aprile 1974.

Mancavano pochi giorni dalla Pasqua, quando i due amici andarono incontro al loro tragico destino in sella ad una moto, la loro grande passione. La loro morte in una mite giornata di aprile è stata uno choc per tutti. Chi è stato ragazzo negli anni ’70 sicuramente ricorda sicuramente i due giovanissimi hanno vissuto in un’Arzachena nei primi anni del boom della Costa Smeralda.

I ragazzi sono ricordati come dei motociclisti grintosi e molto determinati durante le loro gare di cross. Per questo a loro è stata intitolata nel 2014 la pista di Motocross di Arzachena, che ha voluto tenere viva la memoria di Fulvio Quintini e Giancarlo Fresi, due giovanissime vite volate via così presto che non si possono dimenticare, anche se ormai è passato mezzo secolo dalla loro tragica scomparsa.

