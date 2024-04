Cane trovato con la mascella fratturata a Olbia: “Ennesima emergenza”

Il cane è stato salvato e operato a Olbia.

Potrebbe essere stato aggredito per mano di un uomo il cane trovato a Olbia con la mascella fratturata. L’animale, che aveva la mascella ”a penzoloni” e non riusciva a chiudere la bocca, è stato soccorso e portato al rifugio della Lida, dove ha subito due interventi chirurgici.

Per adesso non è noto come Soleandro, il nome del cane randagio, si sia procurato quelle gravi ferite che i volontari definiscono “devastazione” e parlano di “ennesima emergenza”. L’animale è stato trovato a Sole Ruiu e potrebbe essere stato investito da un’auto o, peggio. “La situazione è grave, dovrà affrontare un secondo intervento – hanno informato i volontari della Lida sui loro canali ufficiali -. Rimane ricoverato sotto osservazione”.

