Il piano di rigenerazione urbana ad Arzachena.

Per definire il piano programmatico di rigenerazione urbana del centro storico, il Comune di Arzachena chiama all’appello cittadini e visitatori in un’indagine per la raccolta di dati e opinioni che sarà condotta on line, casa per casa e con punti informativi nei luoghi nevralgici dei borghi a partire da lunedì 27 luglio e fino al 14 agosto 2020. Privati, commercianti, professionisti e turisti possono offrire stimoli e suggerimenti fondamentali per completare il piano strategico integrato condotto dallo studio Plans di Nuoro e promosso dalla delegata al Governo del Territorio, Claudia Giagoni, come obiettivo di mandato.

“Da anni, l’area accusa una crisi d’identità che non le ha permesso di affermare la sua centralità e il suo valore storico culturale. Nel territorio comunale, infatti, le realtà urbane maggiormente sviluppate si trovano nella fascia costiera, come i borghi di Cannigione, Baja Sardinia e Porto Cervo, e sono legate a un turismo di tipo balneare – spiega la delegata Claudia Giagoni -. Quello che faremo con l’indagine è un passo ulteriore verso la comprensione delle dinamiche che hanno determinato la situazione attuale e la pianificazione degli strumenti per invertire la rotta. Maggiore è il numero di dati raccolti, maggiore sarà la precisione con cui si potrà intervenire per rivoluzionare il futuro del vecchio quartiere”.

Il questionario è compilabile tramite link accessibile dal sito www.comunearzachena.it (https://forms.gle/uQZ59ZWZ9xXxL1wK8), dalla pagina Facebook Amministrazione comunale di Arzachena, tramite QR code sulle locandine che saranno distribuite negli esercizi commerciali e nei gazebo allestiti dal Comune in cui un addetto raccoglierà le informazioni nei giorni: lunedì 27 luglio e 3 agosto, mercato Cannigione, via Orecchioni, mercoledì 29 luglio e 5 agosto, mercato Arzachena, piazza Risorgimento, da lunedì 27 luglio a venerdì 14 agosto, info point Baja Sardinia.

