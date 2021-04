I lavori ad Arzachena.

Ad Arzachena dal prossimo 10 maggio si darà il via ai lavori per la messa in sicurezza del ponte del vecchio mulino sul Rio San Giovanni e quello sul Rio Bucchilalgu.

Dopo lunghe e complesse interlocuzioni ed attività con Regione, Anas e Genio Civile, il sindaco Roberto Ragnedda e l’assessore ai Lavori Pubblici Fabio Fresi hanno ottenuto un finanziamento di 1 milione e 300 mila euro.

Ieri mattina, dopo un sopralluogo con i rappresentanti e i tecnici dell’Anas, è stato dato il definitivo disco verde ai lavori che avranno una durata di quattro mesi, salvo imprevisti. Nell’arco di questo periodo sarà garantita la viabilità alternativa e saranno inoltre previste ulteriori vie d’accesso per minimizzare qualsiasi disagio legato alla circolazione e alle attività che operano nei pressi dei cantieri.

L’intervento, atteso da anni, si è reso necessario anche a seguito delle verifiche statiche richieste dall’Ente, eseguite nel 2019, e garantirà una maggiore sicurezza e la riqualificazione dell’intero tratto di strada interessato.

