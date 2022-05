I lavori ad Arzachena.

Prende forma il piano di Arzachena per la nuova toponomastica. I lavori cominceranno a giugno nella prima delle 3 zone in cui è stato suddiviso il territorio comunale. Si tratta di un investimento di oltre 370 mila euro per questa ultima fase del Piano generale della toponomastica.

E’ l’ultima fase del complesso progetto avviato nel 2018 per la regolarizzazione della toponomastica comunale che ha coinvolto il centro urbano, i borghi e l’agro con oltre 650 cartelli installati. Il comando di polizia locale ha ha affidato il servizio di censimento, elaborazione dati e installazione delle targhette numeriche nelle unità immobiliari dell’agro di Arzachena.

Le zone interessate al primo intervento sono quelle di Cudacciolu, Capichera, Surrau e le altre località ricadenti nella zona ovest di Arzachena, dove le abitazioni e degli edifici commerciali saranno numerati dal via il mese prossimo.