La nuova toponomastica di Arzachena.

Il Comune di Arzachena, su proposta dell’assessore alla Polizia Municipale e Viabilità, Salvatore Mendula, ha avviato tre anni fa l’aggiornamento del piano della toponomastica comunale. Concluso il primo lotto di lavori per la nomenclatura delle vie cittadine e l’assegnazione dei numeri civici nel 2020, venerdì scorso la giunta comunale ha approvato la mappatura di altri 130 nuovi toponomi con l’installazione di oltre 300 cartelli nell’agro e nei borghi sul mare e l’intitolazione di 4 parchi a personaggi politici che hanno segnato la storia italiana.

“Il piano della toponomastica approvato dà risposte ai cittadini dal punto di vista logistico e dei servizi. Allo stesso tempo, è uno strumento per promuovere il territorio e la nostra storia – spiega il sindaco Roberto Ragnedda -. Abbiamo dato risalto ai toponimi originari legati agli antichi stazzi come Liccia Barria, Li Nudischeddi, Pitrizza, Lu Cumitoni, Liscia Ruja, Li Cuponi. Mentre via Giuseppe Mentasti e via Paolo Riccardi rievocano il recente passato legato alla nascita della Costa Smeralda. Valori e principi legati alla storia politica italiana, ai diritti civili, alle pari opportunità, invece, saranno ricordati grazie a personaggi come Nilde Iotti, Francesco Cossiga, Marco Pannella ed Enrico Berlinguer scelti per i parchi del centro e dei borghi”.

“Rinnovare il piano della toponomastica era indispensabile in un territorio esteso e suddiviso in 4 grandi borghi e decine di piccole frazioni. Con lo sviluppo del centro urbano e di migliaia di abitazioni nelle campagne era impossibile localizzare famiglie e attività commerciali con notevoli disagi per l’erogazione dei servizi e la sicurezza – spiega l’assessore Mendula -. È un obiettivo che ci siamo posti a inizio mandato ed entro il 2022 sarà completato con l’assegnazione dei numeri civici nell’agro. Procederemo con la suddivisione del territorio in 3 grandi macro aree per l’installazione delle targhette numerate in modo ordinato. Sarà una ditta specializzata a coordinarsi con l’ufficio Anagrafe e l’ufficio del Catasto. Il bando sarà pubblicato entro l’anno per un investimento di oltre 300 mila euro”.

La collaborazione dei cittadini è ancora importante per concludere il progetto e giungere alla completa geo localizzazione anche nelle mappe sul web. “Dove il Comune non è ancora intervenuto, il cittadino può contribuire segnalando eventuali mancanze o incongruenze. Interverremo immediatamente e ritoccheremo il piano – conclude Mendula. Le segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo email di Giacomo Cossu, comandante della Polizia Municipale e responsabile del progetto, cossu.giacomo@comarzachena.it