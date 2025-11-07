Nuovo asfalto sulla strada di Arzachena per migliorare la sicurezza

I lavori sulla strada provinciale di Arzachena.

Proseguono ad Arzachena i lavori per il miglioramento della viabilità lungo la strada provinciale 59, nel tratto compreso tra Liscia di Vacca e Baja Sardinia. Gli interventi della Provincia di Gallura rientrano in un più ampio programma di manutenzione che mira a garantire maggiore sicurezza e decoro al territorio, con un investimento complessivo di circa 800mila euro.

Il progetto prevede la sistemazione della pavimentazione stradale, il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e l’installazione di moderni pannelli dotati di radar integrato per la rilevazione della velocità. Questi dispositivi consentiranno un monitoraggio più efficace del traffico e contribuiranno alla prevenzione degli incidenti lungo uno dei tratti più frequentati della costa.

L’iniziativa rappresenta un impegno concreto per migliorare la sicurezza stradale e la qualità delle infrastrutture locali, frutto di una sinergia tra istituzioni e uffici tecnici. Durante il periodo dei lavori, gli automobilisti sono invitati dall’amministrazione comunale a rispettare scrupolosamente i limiti di velocità e le indicazioni del personale presente, per garantire la sicurezza di tutti e favorire il regolare svolgimento delle operazioni.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui