Riaperte le domande per le case popolari a Palau

Le domande per le case popolari a Palau.
Nel Comune di Palau si riapre la possibilità per i cittadini di aggiornare la propria posizione nella graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale. L’amministrazione comunale ha infatti annunciato l’apertura dei termini per la presentazione delle domande, un passaggio importante per garantire trasparenza e pari opportunità nell’accesso agli alloggi destinati alle famiglie che si trovano in condizioni economiche più fragili.
Le richieste dovranno essere presentate entro precise scadenze. I residenti a Palau avranno tempo fino alle ore 13 del 3 dicembre 2025, mentre per i cittadini emigrati nei Paesi dell’Unione Europea il termine è fissato al 2 gennaio 2026. Gli emigrati nei Paesi extra UE potranno invece inoltrare la domanda fino al 2 febbraio 2026. La consegna potrà avvenire direttamente all’ufficio protocollo del Comune, tramite posta elettronica certificata da un indirizzo Pec o mediante raccomandata.