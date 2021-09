Un parco ad Arzachena.

Ad Arzachena il progetto del parco pubblico diventerà presto realtà. E’ stata indetta la gara per affidare i lavori della nuova area verde, che sorgerà in località Pastura, con numerosi servizi per grandi e piccoli.

La realizzazione del polmone verde costerà al comune 102.189 euro. Nuova piantumazione del verde, stalli, attrezzature sportive e un parco giochi per i più piccoli. In particolare, ci sarà anche una palestra all’aperto con un campo da calcetto. Questo sarà il volto del parco urbano del comune. Non solo. Sarà anche realizzata una piazzetta ad anfiteatro e alcune pensiline in legno.

