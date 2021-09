Il rientro in classe a Cannigione.

Come da programma, riaprirà domani la scuola primaria di Cannigione. Tutto è pronto il via all’anno scolastico per i bimbi del borgo.

È servito qualche giorno in più per completare importanti lavori di manutenzione, l’installazione di nuove attrezzature, la sostituzione di infissi e lampade grazie allo sblocco di fondi regionali avvenuto a fine agosto. Sono terminate anche le pulizie e la sanificazione dell’edificio.

“Siamo certi che i bambini riusciranno a recuperare con profitto queste prime ore di studio perse – commenta l’amministrazione comunale – . Auguri di buon lavoro alle insegnanti, al personale non docente e agli alunni“.

