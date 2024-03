Porto Cervo Racing, nominato nuovo direttivo. Atzei confermato come presidente

Il nuovo direttivo della Porto Cervo Racing per i prossimi 5 anni.

Sabato 2 marzo, ad Arzachena, si sono svolte le elezioni per la nomina del direttivo e del presidente della Porto Cervo Racing per il quinquennio 2024-2029. Mauro Atzei è stato confermato alla presidenza per il quinto mandato, Dino Caragliu confermato alla vice presidenza, Vanni Pileri, Gianni Coda, Sergio Deiana, Paolo Fiori e Lirio Baglio i soci che faranno parte del direttivo. Questo risultato viene interpretato come la conferma dell’efficacia del lavoro di squadra svolto negli anni, sottolineando il ruolo cruciale di soci, piloti, co-piloti, ufficiali di gara e del gruppo organizzativo degli eventi.

Ad Arzachena, lo scorso 2 marzo, la sala riunioni del ristorante La Vecchia Costa, ha ospitato l’assemblea generale ordinaria dei soci della scuderia Porto Cervo Racing per l’elezione del presidente e del direttivo per il quinquennio 2024-2029.

Confermate le cariche di presidente e vice presidente: Mauro Atzei è stato confermato alla presidenza per il quinto mandato e il fondatore del Team Dino Caragliu ricoprirà sempre il ruolo di vice presidente.

Cinque i soci che faranno parte del direttivo a fianco del Presidente e Vice presidente della Porto Cervo Racing: i confermati Vanni Pileri, Gianni Coda, Sergio Deiana, Paolo Fiori e il nuovo eletto Lirio Baglio.

Il Team guarda con entusiasmo al futuro e alla programmazione per i prossimi anni: confermata la promozione della Sardegna con il progetto Porto Cervo Racing e il Rally Terra Sarda, anche il 2024 avrà un calendario fitto di appuntamenti per i suoi piloti, co-piloti e Udg, ad iniziare dal Rally Sulcis Iglesiente (in programma dal 15 al 17 marzo) che vedrà al via anche nuovi portacolori del Team.

Il rinnovato mandato per Mauro Atzei e il direttivo rappresenta non solo una grande responsabilità, ma anche motivo di orgoglio, confermando l’obiettivo di proseguire il lavoro basato sui solidi valori che hanno sempre guidato la scuderia Porto Cervo Racing.

Nel venticinquesimo anno di attività la direzione conferma il grande impegno verso i soci e la loro attività agonistica, l’organizzazione di manifestazioni di alto livello come il Rally Terra Sarda e, non ultimo, l’attenzione alle attività dedicate al sociale, continuando così a distinguersi nel mondo del motorsport e oltre.

“Ringrazio tutti gli associati per la riconferma del Presidente nella mia figura e la conferma dei componenti del direttivo quasi tutti rieletti”, ha commentato Mauro Atzei, “sinonimo di un importante lavoro di squadra e di gruppo svolto in questi anni dal Direttivo uscente. La forza sono comunque loro, tutti i soci piloti, co-piloti, Ufficiali di gara e il gruppo organizzativo degli eventi che, in questi 25 anni di vita associativa, stanno rendendo grande il Team. Per me, ma anche per tutti i componenti del direttivo, è una grande responsabilità ma anche un orgoglio rappresentare una realtà come la Porto Cervo Racing che, in tutti questi anni, ha rappresentato e rappresenta tuttora un punto di riferimento nel motorsport sostenendo tantissimi piloti e co-piloti, realizzando eventi, alcuni dei quali divenuti di risonanza internazionale come il Rally Terra Sarda, senza dimenticare un profondo interesse per degli eventi che siano inclusivi e di integrazione sociale, portando avanti il nostro impegno per la sostenibilità ambientale, la solidarietà e la sensibilizzazione a temi importanti quali la sicurezza stradale. È da tutti questi valori che vogliamo ripartire con il nostro mandato mettendoci a disposizione per i nostri associati”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui