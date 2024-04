Ancora auto in fiamme in Gallura, tocca di nuovo ad Arzachena

Se Olbia è la campionessa sarda delle auto in fiamme, la medaglia d’argento spetta di sicuro ad Arzachena. Mister Diavolina è tornato in azione sulla costa e verso le2 le fiamme sono divampate a Cannigione, in località La Conia. Il fuoco ha aggredito e distrutto un’auto e un furgone cassonato.

Non si ferma la lunga scia di fuoco nelle notti galluresi. Con inquietante regolarità i vigili del fuoco di Olbia e Arzachena devono intervenire per auto in fiamme. L’ora peggiore è verso le 2, scelta evidentemente da mister Diavolina per entrare in azione. Le cause saranno tante e diverse, ma l’unica certezza è che in Gallura le auto bruciano molto (ma molto) più spesso che nel resto della Sardegna. In questa zona dell’Isola è improbabile che siano così frequenti i fenomeni di autocombustione. Sembra più plausibile che ci sia una strategia dietro la maggior parte dei fuochi notturni. Stanno battendo tutte le piste i carabinieri che anche stanotte sono intervenuti a La Conia.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui