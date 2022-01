I dati del Comune sui positivi ad Arzachena.

Crescono ancora i contagi ad Arzachena. Secondo i dati odierni diffusi dal Comune sono 195 i cittadini positivi, 43 in più rispetto a venerdì scorso.

Tutti i soggetti sono sottoposti alla misura della quarantena con sorveglianza attiva insieme alle persone con cui hanno avuto stretti contatti.

Il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, invita al massimo rispetto delle regole previste per la limitazione del rischio contagio. Inoltre, raccomanda ai gestori di attività per cui è richiesta l’esibizione del Green pass di attenersi alle disposizioni del Governo per l’accesso ai locali.