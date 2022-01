La nuova circolare per le scuole.

Niente più certificato per chi ha avuto il covid e niente più tampone per i vaccinati asintomatici. E’ in arrivo a febbraio la nuova circolare, che porta la firma del ministero dell’Istruzione e quello della Salute e fissa le regole per chi torna a scuola, semplificando la vita degli studenti e del personale scolastico.

Tra le altre misure che si stanno studiando c’è l’eliminazione del tampone per gli studenti vaccinati, in regime di autosorveglianza e senza sintomi dell’infezione. Gli alunni possono restare in classe con l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2 per almeno 10 giorni. Per i ragazzi delle medie e delle superiori, in presenza di due casi di studenti positivi le misure scattano in modo diverso per chi è vaccinato e chi non lo è. Per chi non ha fatto il vaccino o per chi non lo è da più di 120 giorni scatta la Dad, mentre chi è vaccinato può seguire le lezioni in presenza con l’auto sorveglianza e la mascherina Ffp2 e non saranno tenuti a fare il tampone.

La situazione in Gallura.

Aumentano anche in Gallura i contagi nelle scuole, con la chiusura di istituti a causa dell’aumento dei contagi di covid-19. A Telti il sindaco ha firmato un’ordinanza per chiudere la primaria e la scuola materna, dopo gli ultimi dati che riportano 83 contagi nel comune. Chiusure anche a Luogosanto, dal 24 gennaio al 1 febbraio. Corrono i contagi anche nelle scuole medie e superiori. La nuova circolare dovrebbe snellire le procedure per poter tornare in classe, scongiurando la didattica a distanza.

“Tutto nasce dall’esigenza da parte della comunità scientifica di allentare un po’ la presa perché si è visto che le persone vaccinate sono meno contagiose – ha detto Federico Fadda, segretario di Uil Scuola Gallura – ma dall’altra parte riscontriamo un problema nei tracciamenti da parte delle Asl, che non ce la fanno più perché ci sono pochi medici. Le scuole stanno scoppiando, perché lavorano fino a tardi e spesso ricevono comunicazioni continue di genitori che parlano di possibili contatti e adesso si sta assistendo a una tendenza a lasciare i figli in Dad anche da parte dei genitori, perché c’è caos. C’è da dire che la normativa non è nemmeno molto chiara sui contagi e sulle procedure per le quarantene, ma nemmeno sui test. Speriamo che questa circolare snellisca le procedure, anche perché poi i contagi non avvengono in realtà nelle scuole. Noi applichiamo i protocolli, ma i ragazzi spesso hanno contatti fuori perché ovviamente escono”.