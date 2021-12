La riapertura della Guardia medica ad Arzachena.

In merito alla situazione sanitaria nel Comune di Arzachena, da tempo critica per l’assenza di figure e servizi essenziali, oggi il sindaco Roberto Ragnedda annuncia la riapertura della guardia medica da parte della Ats presso il poliambulatorio in via Jaseppa di Scanu: un ulteriore passo avanti nella normalizzazione dei servizi basilari.

“Dopo mesi di sollecitazioni, finalmente riprende servizio la guardia medica ad Arzachena. Ci auguriamo che l’attività nel presidio venga stabilizzata e resa permanente – annuncia il primo cittadino -. L’Azienda sanitaria ha accolto anche la richiesta di un raddoppio della guardia medica. Da oggi, quindi, saranno due i medici operativi a tempo determinato per coprire orari notturni e festivi per oltre 13 mila abitanti. Nel caso un medico sia costretto a recarsi da un paziente, il collega resterà di base al poliambulatorio per coprire eventuali, ulteriori urgenze. Un territorio vasto e articolato come quello di Arzachena, con borghi e agro abitati più del centro urbano, necessita di punti di riferimento strutturati e flessibili per soddisfare le tante esigenze quotidiane senza ricorrere al pronto soccorso di Olbia”.

Apprezziamo lo sforzo mostrato da Ats – continua il primo cittadino – per aver risposto, seppur parzialmente, alle esigenze di Arzachena, ma questi servizi sono sacrosanti ed essenziali, devono essere stabilizzati e, anzi, incrementati perché sempre maggiori sono i bisogni degli utenti. Ringraziamo quanti hanno supportato la nostra rivendicazione per concretizzare questo primo risultato. Continuiamo, però, a tenere alta l’attenzione sul tema”.

Inoltre, come anticipato giorni fa, da oggi è ufficialmente in servizio la dottoressa di medicina generale Carla Pintus a copertura di una sede vacante dal 2019.