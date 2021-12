Il sindaco annuncia l’arrivo di un nuovo medico di base ad Arzachena.

Un nuovo medico di base ad Arzachena. Oggi il sindaco Roberto Ragnedda ha annunciato ufficialmente la copertura della sede vacante dal 2019 di medicina generale con l’arrivo della dottoressa Carla Pintus, operativa dal 15 dicembre con studio in viale Costa Smeralda 72.

“La conferma dell’assegnazione della sede di medicina generale vacante dal 2019 alla dottoressa Carla Pintus è un primo risultato per il nostro Comune, che inizia a vedere la luce dal punto di vista sanitario dopo anni di attesa per i medici di base, i pediatri e un adeguato servizio di guardia medica, per cui siamo impegnati costantemente con i vertici dell’azienda sanitaria e della Regione – afferma il sindaco -. Dopo lunghe interlocuzioni presso la direzione generale della ATS a Sassari e Cagliari, finalmente arriva un primo riscontro a sostegno di oltre mille famiglie arzachenesi che, finora, non hanno ricevuto adeguata assistenza. Resta ancora molto da fare. Parliamo di diritti sacrosanti alla salute che non devono passare in secondo piano a causa di ritardi o intoppi burocratici. Pur riconoscendo le difficoltà nella gestione delle scarse risorse finanziarie e di reperimento di nuovo personale tramite bandi pubblici, chiediamo alla ATS di proseguire nel piano di copertura degli ulteriori, basilari servizi necessari ad Arzachena e agli altri centri galluresi. Terremo le questioni in cima alla nostra agenda. Nel frattempo diamo il benvenuto alla dottoressa Pintus nella nostra comunità e le auguriamo buon lavoro”.

Per iscriversi tra i pazienti della dottoressa Carla Pintus è necessario recarsi presso “Ufficio Scelta e Revoche” del poliambulatorio in via Jaseppa di Scanu, oppure accedere on line al proprio fascicolo sanitario elettronico e gestire la scelta tramite SPID.