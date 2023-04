Giagoni: “I tirocini formativi sono un’opportunità per i ragazzi e per il Comune”.

Il Comune di Arzachena ha siglato una convezione con l’Università degli Studi di Sassari per l’attivazione di tirocini formativi destinati a studenti e laureati grazie a cui rafforzare la connessione tra le istituzioni del territorio, e tra i giovani e il mondo del lavoro. Il progetto è promosso dall’assessore al Turismo e Commercio, Claudia Giagoni, nell’ottica di investire sulla qualità dei servizi offerti e nel posizionamento della destinazione.

“Il legame tra Comune di Arzachena e Università di Sassari e, in particolare, il Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali e la sua offerta formativa in ambito turistico, è un tassello fondamentale per contribuire alla formazione di professionalità di alto livello pronte ad affrontare il mercato del turismo – spiega Claudia Giagoni, assessore al Turismo e al Commercio -. Docenti e ragazzi impegnati costantemente nella ricerca e nello studio di nuove tendenze sono una risorsa inestimabile per una destinazione come la nostra, che vuole crescere soprattutto in termini di qualità, posizionamento e sostenibilità, piuttosto che solo nei numeri. Accogliere giovani desiderosi di intraprendere una carriera nel settore turistico è un’opportunità che va in due direzioni: ai ragazzi serve esperienza sul campo per testare nella realtà ciò che hanno imparato sui libri. Da parte nostra, possiamo beneficiare della freschezza di idee, di un approccio nuovo alle tematiche che affrontiamo nei nostri uffici tutti i giorni. Sarà uno scambio stimolante per entrambi”.

La convezione per l’attivazione dei tirocini formativi curriculari ed extra curriculari si inserisce all’interno di un ventaglio di altre azioni che il Comune di Arzachena vuole intraprendere per facilitare l’attività di networking tra portatori di interesse pubblici e privati coinvolti nel settore turistico e, quindi, per favorire lo sviluppo competitivo e sostenibile del territorio, oltre alla valorizzazione del capitale umano.

