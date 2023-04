Ritardi nella data dell’incontro con la Provincia per Monte Pino.

Dopo l’incontro del 3 aprile scorso con i sindaci della Gallura, i consiglieri regionali, Anas e Provincia, non si hanno più notizie su un ulteriore incontro la strada di Monte Pino. A denunciarlo il consigliere regionale del M5s Roberto Li Gioi, che da tempo ha parlato di ritardi nella conclusione dei lavori.

“Il 3 aprile scorso – spiega – al termine dell’incontro in cui si è deciso di adeguare tutti i 6 chilometri della strada provinciale 38 alla categoria C1 con un ulteriore finanziamento di 13 milioni di euro, e un inevitabile allungamento delle tempistiche di realizzazione dell’opera, si è stabilito che si sarebbe tenuto un nuovo incontro, che avrebbe dovuto essere fissato a breve, tra i tecnici della Provincia per definire le tempistiche della progettazione delle opere”.

Trascorse più di due settimane da tale decisione, tuttavia, ancora non si sa ancora nulla sulla data del prossimo incontro con i tecnici della Provincia. Questo, previsto tra i tecnici della Provincia, era necessario per fare il punto sulla realizzazione della strada provinciale 38, impraticabile dal crollo del tratto di Monte Pino avvenuto durante l’alluvione del 18 novembre 2013. ”Un preoccupante allungamento delle tempistiche di realizzazione della strada è già un dato certo, non possiamo però permettere che a questo si sommino ulteriori lungaggini”, denuncia Li Gioi.

“Sono trascorsi ormai dieci anni dal crollo della strada – conclude il consigliere – e le comunità interessate stanno continuando a patire i disagi conseguenti alla chiusura di un’arteria fondamentale per i collegamenti tra alta e bassa Gallura. Per questo non possiamo permetterci di perdere tempo prezioso ma si deve lavorare a passo spedito per consentirne la riapertura”.

