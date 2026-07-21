Arzachena ha il suo primo percorso di trekking urbano

Inaugurato un percorso di trekking urbano ad Arzachena

Trekking urbano, inaugurato lunedì 20 luglio un nuovo percorso naturalistico nel comune di Arzachena. Un’opera avviata nel 2019 per la salvaguardia del patrimonio ambientale e monumentale della Gallura. L’intervento vuole incentivare il benessere della comunità locale e promuovere il turismo sostenibile in Sardegna.

L’inaugurazione

Nell punto di ritrovo di Capizzal di Ponti, situato all’incrocio tra via Umberto e via Raimondo Chiodino, ha avuto luogo il consueto taglio del nastro. C’erano il sindaco Roberto Ragnedda con la sua Giunta al completo e il presidente del Consiglio comunale Mario Russu. All’inaugurazione un numeroso pubblico e un folto gruppo di escursionisti in tenuta da trekking.

Il sindaco ha spiegato come questo sentiero non sia semplicemente una via dedicata allo sport e al trekking urbano. Per Ragnedda è un corridoio culturale capace di connettere il centro cittadino alla natura selvaggia. L’intervento punta a valorizzare il paesaggio granitico gallurese e a riscoprire le radici storiche di Arzachena. Offrendo sia ai residenti che ai turisti un’esperienza immersiva accessibile a pochi passi dalle vie principali.

L’evento è proseguito con una suggestiva passeggiata inaugurale lungo un tracciato ad anello di oltre tre chilometri che abbraccia l’area urbana. Questo speciale sentiero naturalistico consente una transizione immediata dalla dimensione cittadina alla quiete della macchia mediterranea, guidando i camminatori attraverso otto tappe che mettono in luce i più importanti monumenti naturali della zona.

Il percorso e le tappe

Il gruppo è partito da Capizzal di Ponti, poi la conca di Maria Antona in via Trieste e ha proseguito verso la Roccia Contra di Picia e la piazza e la roccia di La Sarra. Il percorso poi raggiunge la celebre Roccia Il Fungo a Monti Incappiddatu, uno dei simboli geologici più famosi del territorio, e la caratteristica roccia di via Brescia. L’escursione si conclude nel maestoso complesso roccioso di Li Conchi, regalando a tutti i partecipanti un’affascinante immersione finale tra le bellezze storiche e naturali che da sempre rendono unico il territorio di Arzachena.

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