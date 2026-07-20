Un percorso naturalistico ad Arzachena, otto tappe nella storia

L’inaugurazione ad Arzachena di un percorso naturalistico

Il Comune di Arzachena inaugura ufficialmente il nuovo percorso naturalistico che si sviluppa intorno al centro abitato. Il traguardo di un progetto strategico avviato nel 2019. L’opera nasce con il duplice obiettivo di salvaguardare il patrimonio ambientale e monumentale del territorio e, al contempo, incentivare le attività all’aria aperta e il benessere della comunità.

Il tracciato si snoda lungo un anello di oltre tre chilometri che abbraccia l’area urbana, permettendo di passare direttamente dalle vie del centro alla quiete della natura selvaggia. Questo intervento di valorizzazione territoriale guida i visitatori attraverso otto tappe che mettono in risalto la ricchezza paesaggistica gallurese.

Le tappe

Il viaggio comincia dal punto di partenza di Capizzal di Ponti, per poi toccare i tafoni di via Trieste, noti come conca di Maria Antona, e la suggestiva Roccia Contra di Picia. Il cammino prosegue verso la piazza e la roccia di La Sarra, incrocia la celebre Roccia Il Fungo a Monti Incappiddatu, e continua verso la roccia di via Brescia fino a concludersi nel maestoso complesso roccioso di Li Conchi.

Il taglio del nastro e la contestuale passeggiata inaugurale sono lunedì 20 luglio dalle 19. Il punto di ritrovo e partenza è stabilito presso lo starting point di Capizzal di Ponti, situato precisamente all’incrocio tra via Umberto e via Raimondo Chiodino. Per l’occasione, l’iniziativa promossa dall’assessore all’Ambiente Michele Occhioni invita i partecipanti a dotarsi di calzature comode, cappellino e una borraccia d’acqua per affrontare al meglio il percorso.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui